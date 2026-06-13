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Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Se trata de Héctor Guerrero Flores, quien era considerado como el máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en las cárceles de Venezuela y catalogada como terrorista por Washington. El ataque fue coordinado con sus “amigos de Venezuela”, dijo Trump.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua.
Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Foto: via REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en las cárceles de Venezuela y catalogada como terrorista por Washington.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”, expresó Trump a través de su red social Truth.

Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Video: EFE.

Según el presidente de Estados Unidos, el ataque fue coordinado con sus “amigos de Venezuela”, con quienes colabora de “manera excelente”.

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen”, añadió.

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El ‘Niño Guerrero’ fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro, así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.

“Niño Guerrero”, el terrorista eliminado por Estados Unidos. Foto: NA

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de “deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles —que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos—, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”.

El presidente estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido “ejecutado”, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur “a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”.

Donald TrumpEstados Unidos
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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