Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

“Niño Guerrero”, el terrorista eliminado por Estados Unidos. Foto: NA

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, murió en un operativo del Comando Sur estadounidense que, según informó el presidente Donald Trump, fue coordinado “estrechamente” con Venezuela.

La muerte del delincuente, considerado uno de los criminales más buscados de Suramérica, fue anunciada por Trump en su red social Truth, luego de que en Venezuela circularan versiones sobre un operativo en una zona minera del estado Bolívar vinculado con su búsqueda.

Guerrero, de 42 años, estaba prófugo desde 2023, luego de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la principal base de operaciones del Tren de Aragua. Desde allí, la organización extendió su influencia por varios países de América Latina y llegó a operar en Estados Unidos, donde fue catalogada como una organización terrorista por la Administración de Trump.

Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Foto: via REUTERS

De los primeros delitos al liderazgo del Tren de Aragua

Washington acusaba a “Niño Guerrero” de haber transformado al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno en una estructura criminal de alcance continental, vinculada a delitos como secuestros, trata de personas, tráfico de drogas y extorsiones. Por ello, el Departamento del Tesoro lo sancionó junto a otros integrantes de la banda y el Departamento de Estado mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Según la organización InSight Crime, Guerrero inició su carrera delictiva a comienzos de los años 2000, cuando atacó a policías en su natal estado Aragua y se involucró en actividades de microtráfico. Desde aproximadamente 2015 estaba al frente del Tren de Aragua.

Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Video: EFE.

En 2018 fue condenado a más de 17 años de prisión por doce delitos, entre ellos homicidio intencional y ocultamiento de arma de guerra. Sin embargo, en la cárcel de Tocorón vivía rodeado de lujos. De acuerdo con InSight Crime, residía en una casa de dos pisos dentro del penal, tenía acceso a una piscina, un campo de béisbol, una discoteca y hasta un zoológico.

Tras la intervención de Tocorón en 2023, las autoridades venezolanas difundieron su fotografía y lo señalaron como prófugo por delitos de homicidio, secuestro y terrorismo. Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la organización había sido desmantelada, países como Colombia, Chile y Perú continuaron reportando detenciones de personas vinculadas al Tren de Aragua, lo que reforzó las denuncias sobre la persistencia de la estructura criminal fuera de Venezuela.