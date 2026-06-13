Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

La muerte del delincuente, considerado uno de los criminales más buscados de Suramérica, fue confirmada por Donald Trump a través de sus redes sociales.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
“Niño Guerrero”, el terrorista eliminado por Estados Unidos.
“Niño Guerrero”, el terrorista eliminado por Estados Unidos. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, murió en un operativo del Comando Sur estadounidense que, según informó el presidente Donald Trump, fue coordinado “estrechamente” con Venezuela.

La muerte del delincuente, considerado uno de los criminales más buscados de Suramérica, fue anunciada por Trump en su red social Truth, luego de que en Venezuela circularan versiones sobre un operativo en una zona minera del estado Bolívar vinculado con su búsqueda.

Guerrero, de 42 años, estaba prófugo desde 2023, luego de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la principal base de operaciones del Tren de Aragua. Desde allí, la organización extendió su influencia por varios países de América Latina y llegó a operar en Estados Unidos, donde fue catalogada como una organización terrorista por la Administración de Trump.

Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Foto: via REUTERS

De los primeros delitos al liderazgo del Tren de Aragua

Washington acusaba a “Niño Guerrero” de haber transformado al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno en una estructura criminal de alcance continental, vinculada a delitos como secuestros, trata de personas, tráfico de drogas y extorsiones. Por ello, el Departamento del Tesoro lo sancionó junto a otros integrantes de la banda y el Departamento de Estado mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Contenido Recomendado

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

Según la organización InSight Crime, Guerrero inició su carrera delictiva a comienzos de los años 2000, cuando atacó a policías en su natal estado Aragua y se involucró en actividades de microtráfico. Desde aproximadamente 2015 estaba al frente del Tren de Aragua.

Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder de la banda venezolana Tren de Aragua. Video: EFE.

En 2018 fue condenado a más de 17 años de prisión por doce delitos, entre ellos homicidio intencional y ocultamiento de arma de guerra. Sin embargo, en la cárcel de Tocorón vivía rodeado de lujos. De acuerdo con InSight Crime, residía en una casa de dos pisos dentro del penal, tenía acceso a una piscina, un campo de béisbol, una discoteca y hasta un zoológico.

Tras la intervención de Tocorón en 2023, las autoridades venezolanas difundieron su fotografía y lo señalaron como prófugo por delitos de homicidio, secuestro y terrorismo. Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la organización había sido desmantelada, países como Colombia, Chile y Perú continuaron reportando detenciones de personas vinculadas al Tren de Aragua, lo que reforzó las denuncias sobre la persistencia de la estructura criminal fuera de Venezuela.

Donald TrumpEstados UnidosVenezuela
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica:cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

    El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica: cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

  2. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

  3. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

  4. El único país de Sudamérica que no tiene trenes:es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

    El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

  5. Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

    Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana
Lo último
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner:“Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Máximo Kirchner: “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Semanas importantes para el Gobierno:cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

Economía

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias: ¿cuándo cobran los empleados públicos?

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

Internacionales

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta