Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Clima Actual
Este clima de la mañana en Catamarca presentará nubes dispersas con periodos de sol. La temperatura mínima será de 6.4°C, proporcionándonos un ambiente fresco. La humedad se estabilizará alrededor del 37% y los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad promedio de 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Al avanzar el día, las condiciones en Catamarca estarán dominadas por el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C. El viento continuará siendo ligero, con ráfagas alcanzando los 21 km/h. La puesta de sol está programada para las 18:33 horas, en tanto que no se espera precipitación.
¡No olvides tu sombrero!