Este clima de la mañana en Catamarca presentará nubes dispersas con periodos de sol. La temperatura mínima será de 6.4°C, proporcionándonos un ambiente fresco. La humedad se estabilizará alrededor del 37% y los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad promedio de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Al avanzar el día, las condiciones en Catamarca estarán dominadas por el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C. El viento continuará siendo ligero, con ráfagas alcanzando los 21 km/h. La puesta de sol está programada para las 18:33 horas, en tanto que no se espera precipitación.

¡No olvides tu sombrero!