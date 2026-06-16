El tiempo en Santa Cruz hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 6°.

Viento: 36 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 8°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.