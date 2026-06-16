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El tiempo en Santa Cruz hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 27 - 46 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 19 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 11 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 36 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:43
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:43 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 36 - 60 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 34 - 59 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 36 - 60 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 33 - 60 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 34 - 57 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 32 - 53 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 30 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 28 - 48 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 27 - 44 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 30 - 50 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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