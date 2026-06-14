Frío polar en Buenos Aires: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y qué día mejora el tiempo

Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores atraviesan temperaturas frías dignas de la inminente llegada del invierno. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia se mantendrá durante los próximos días, donde las marcas oscilarán entre los 3 °C y los 17 °C.

Hasta cuándo sigue el frío intenso en Buenos Aires

De acuerdo con el informe del SMN, el tiempo mejorará este martes 16 de junio, cuando se registre una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C. Sin embargo, recién el próximo viernes 19 la mínima llegará a los 10 °C, aunque la máxima será de 15 °C.

Cuál será el día más frío de la semana en el AMBA

El día más frío en el AMBA será el lunes 15 de junio, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 3 °C y la máxima apenas alcanzará los 14 °C. Este valor convierte al inicio de la semana en el momento de mayor intensidad del frío, con un amanecer muy fresco y condiciones que obligarán a reforzar el abrigo desde temprano.

Según el pronóstico del SMN, después de ese pico polar el termómetro comenzará una recuperación lenta y progresiva. Sin embargo, durante varios días más las temperaturas seguirán bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mínimas de un dígito y tardes que se mantendrán frescas. Por eso, aunque el frío extremo se concentrará en la primera jornada, el ambiente invernal seguirá presente a lo largo de toda la semana.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Pronóstico de Buenos Aires: cómo sigue el clima esta semana

Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 14 °C con cielo despejado.

Martes: mínima de 7 °C y máxima de 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C. El día estará parcialmente nublado.

Jueves: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Cómo impacta el frío en la rutina diaria

El frío en Buenos Aires tendrá un impacto directo en la rutina cotidiana, especialmente durante las primeras horas del día. Las mañanas con temperaturas de entre 3 °C y 10 °C obligarán a salir con más abrigo, encender la calefacción más temprano y reorganizar actividades al aire libre que suelen resultar más difíciles bajo un escenario de aire polar y cielo variable.

Además, la combinación de mínimas bajas y máximas moderadas hará que el alivio térmico de la tarde sea limitado. Esto significa que, si bien el sol puede aparecer en algunos momentos, el ambiente seguirá siendo fresco y con una sensación térmica propia de una semana muy cercana al invierno.

En definitiva, el clima marcará el ritmo del día a día en el AMBA, desde los traslados matinales hasta la planificación de actividades hacia el cierre de la jornada