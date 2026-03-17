Pronóstico del tiempo en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima en la mañana se mantendrá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, por lo que es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir temprano. La velocidad del viento alcanzará los 19 km/h, aportando una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares, con una temperatura máxima que llegará a los 18.8°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con apenas un 0%, la humedad relativa será notablemente alta, con un máximo del 94%. Esto podría hacer que el aire se sienta más pesado.

El consejo del día: Aprovecha las primeras horas para realizar actividades al aire libre, ya que se espera un día sin lluvias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026

Hoy, el sol se asomará en el horizonte a las 07:08 y se ocultará a las 18:08, lo que nos regala un total de más de 11 horas de luz solar.