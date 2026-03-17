Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico del tiempo en Corrientes
Hoy en Corrientes, el clima en la mañana se mantendrá con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, por lo que es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir temprano. La velocidad del viento alcanzará los 19 km/h, aportando una sensación térmica más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares, con una temperatura máxima que llegará a los 18.8°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con apenas un 0%, la humedad relativa será notablemente alta, con un máximo del 94%. Esto podría hacer que el aire se sienta más pesado.
El consejo del día: Aprovecha las primeras horas para realizar actividades al aire libre, ya que se espera un día sin lluvias significativas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026
Hoy, el sol se asomará en el horizonte a las 07:08 y se ocultará a las 18:08, lo que nos regala un total de más de 11 horas de luz solar.