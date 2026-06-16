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El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 19 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Suroeste 20 - 57 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 15 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Noroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:57
Puesta del sol17:10
Horas de luz7h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:57 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 46 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 22 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 37 - 44 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -1° -1° Suroeste 15 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Suroeste 16 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Suroeste 16 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Suroeste 17 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° -1° Suroeste 19 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Suroeste 19 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Suroeste 20 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 20 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 19 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 19 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 19 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 18 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 18 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 17 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 15 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 14 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 11 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Suroeste 7 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -3° -3° Oeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -3° -3° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -4° -4° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 -5° -5° Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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