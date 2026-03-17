El clima en Formosa hoy será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán en niveles moderados, comenzando en 7.9°C. Se estima que los niveles de humedad alcanzarán el 96%, indicando un día bastante húmedo y una sensación térmica considerable, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos vendrán con una velocidad media de hasta 14 km/h, lo que añade una brisa fresca al ambiente matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche de este martes, se pronostica que las temperaturas máximas alcancen 20.5°C, manteniendo el clima nuboso pero estable, sin precipitaciones significativas en el horizonte. Los vientos podrían incrementarse ligeramente, alcanzando hasta 17 km/h. A pesar del cielo nublado, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. La humedad se mantendrá alta, lo cual es típico de esta época del año en la región.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 06:00, mientras que el atardecer se producirá alrededor de las 21:00. Estos horarios proporcionan un extenso día con un total de 15 horas aproximadamente de luz solar, ideal para actividades al aire libre sin preocuparse por el abrupto anochecer.