Pronóstico matutino para Jujuy

El clima de esta mañana en Jujuy presentará condiciones de tiempo parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán frescas en torno a los 4.2°C. La humedad alcanzará niveles de hasta el 85%. Además, se prevé que los vientos sean leves, con una velocidad media que podría llegar a los 10 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante este período.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las temperaturas subirán gradualmente a un máximo de 18.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Durante la noche, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas, aunque la temperatura podría descender ligeramente. Los vientos se intensificarán levemente a una velocidad de hasta 13 km/h. A lo largo del día, la humedad en las horas nocturnas podría alcanzar un 46%. No se prevé lluvia, lo cual indica que será una jornada sin mayores sobresaltos climatológicos en la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026

El sol hará su aparición a las 08:01 y se retirará a las 18:41. Esto ofrecerá un tiempo considerable para disfrutar de las actividades al aire libre, respetando siempre las medidas de protección solar. Cabe tener en cuenta la ausencia de lluvias, lo que permite aprovechar la luz natural durante el día.