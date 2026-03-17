En la ciudad de Mendoza, el clima ofrecerá una jornada parcialmente nubosa. Durante la mañana, las temperaturas mínimas comenzarán en 6.6°C, alcanzando un máximo de 17.5°C al mediodía. No se espera precipitación en esta franja horaria, pero la humedad podría llegar hasta el 37%, haciendo que la sensación térmica sea algo más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de 17.5°C, mientras la velocidad del viento alcanzará un promedio de 11 km/h con ráfagas de hasta 13 km/h. Durante el día, el viento podría cambiar su dirección de ENE a E con el atardecer completándose a las 18:35 horas. Por otro lado, la humedad máxima alcanzará 62% y podría influir en la noche manifestando una ligera frescura.

Con el sol poniéndose a las 18:35, se aconseja a quienes tengan actividades al aire libre aprovechar la luz del día de manera eficiente.