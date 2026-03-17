Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Pronóstico del día
En la ciudad de Mendoza, el clima ofrecerá una jornada parcialmente nubosa. Durante la mañana, las temperaturas mínimas comenzarán en 6.6°C, alcanzando un máximo de 17.5°C al mediodía. No se espera precipitación en esta franja horaria, pero la humedad podría llegar hasta el 37%, haciendo que la sensación térmica sea algo más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de 17.5°C, mientras la velocidad del viento alcanzará un promedio de 11 km/h con ráfagas de hasta 13 km/h. Durante el día, el viento podría cambiar su dirección de ENE a E con el atardecer completándose a las 18:35 horas. Por otro lado, la humedad máxima alcanzará 62% y podría influir en la noche manifestando una ligera frescura.
Con el sol poniéndose a las 18:35, se aconseja a quienes tengan actividades al aire libre aprovechar la luz del día de manera eficiente.