Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Hoy, el clima en Río Negro mostrará un carácter parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se sentirán frescas alrededor de los 6.8°C, ofreciendo una sensación otoñal. El sol asomará a las 08:33.
Este fresco inicio de día estará acompañado de una humedad del entorno del 82%. Además, las brisas serán moderadas, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Hacia la tarde, el cielo continuará su ápice nuboso, permitiendo que las temperaturas máximas asciendan hasta los 17.1°C creando un ambiente más cálido, aunque manteniéndose dentro del rango otoñal.
En la noche, el cielo empezará a despejar gradualmente, brindando un panorama más claro. Entretanto, el sol se pondrá a las 17:51, dejando paso a una noche serena aunque ligeramente fresca.
Se espera que el viento continúe ligeramente activo, pero sin gran molestia para los que transiten al aire libre durante estas horas.