Hoy en Salta, el clima presentará condiciones relativamente tranquilas durante la mañana. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un *mínimo de 3.4°C*. La posibilidad de precipitación es baja, manteniéndose en 0mm, y la humedad máxima rondará el 91%. Asimismo, los vientos tendrán una presencia moderada, con velocidades promediando los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, Salta seguirá bajo condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, esperándose hasta 21.2°C. A pesar de la posibilidad de lluvias sigue siendo escasa, alcanzando un total de 0mm, se recomienda llevar un abrigo ligero debido a las fluctuaciones de temperatura. Además, la humedad se mantendrá alta, aproximándose al 91%, con vientos que aumentarán ligeramente en la noche, hasta los 9 km/h. La máxima presión atmosférica será de 1022.5 mb, indicando condiciones generalmente estables sin cambios dramáticos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Dado que el índice de humedad es considerablemente alto, es recomendable llevar ropa cómoda y transpirable. Si planea realizar actividades al aire libre, lleve consigo agua suficiente para mantenerse hidratado. Además, dado el pronóstico de vientos moderados, asegurar elementos sueltos puede prevenir inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026

El *amanecer* en Salta este martes será a las 07:28, marcando el inicio del día. Por otro lado, el *atardecer* ocurrirá a las 18:02, proporcionando un total de aproximadamente diez horas y treinta y cuatro minutos de luz solar.