Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Reporte diario
Hoy en Salta, el clima presentará condiciones relativamente tranquilas durante la mañana. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un *mínimo de 3.4°C*. La posibilidad de precipitación es baja, manteniéndose en 0mm, y la humedad máxima rondará el 91%. Asimismo, los vientos tendrán una presencia moderada, con velocidades promediando los 8 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde y noche, Salta seguirá bajo condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, esperándose hasta 21.2°C. A pesar de la posibilidad de lluvias sigue siendo escasa, alcanzando un total de 0mm, se recomienda llevar un abrigo ligero debido a las fluctuaciones de temperatura. Además, la humedad se mantendrá alta, aproximándose al 91%, con vientos que aumentarán ligeramente en la noche, hasta los 9 km/h. La máxima presión atmosférica será de 1022.5 mb, indicando condiciones generalmente estables sin cambios dramáticos.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Dado que el índice de humedad es considerablemente alto, es recomendable llevar ropa cómoda y transpirable. Si planea realizar actividades al aire libre, lleve consigo agua suficiente para mantenerse hidratado. Además, dado el pronóstico de vientos moderados, asegurar elementos sueltos puede prevenir inconvenientes.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026
El *amanecer* en Salta este martes será a las 07:28, marcando el inicio del día. Por otro lado, el *atardecer* ocurrirá a las 18:02, proporcionando un total de aproximadamente diez horas y treinta y cuatro minutos de luz solar.