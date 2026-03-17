En la mañana de hoy en San Juan, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y es probable que las temperaturas mínimas se encuentren alrededor de los 9.2°C. No se esperan precipitaciones, por lo que el clima se mantendrá seco. Los vientos del noroeste alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el clima seguirá mostrando estas condiciones, con un aumento de las temperaturas hasta una máxima de 20.4°C. Se espera que el cielo siga parcialmente nuboso. La humedad oscilará entre un 33% y un 61%, proporcionando un ambiente moderadamente cómodo. Los vientos se intensificarán un poco, alcanzando en ocasiones hasta 17 km/h, provenientes del noroeste.

Lleva ropa ligera pero a la vez alguna chaqueta para cuando caiga el sol, ya que la temperatura descenderá gradualmente. Disfruta del día pero protege tu piel del sol y mantente hidratado.