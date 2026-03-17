Para este martes 17 de marzo de 2026, se espera un clima parcialmente nuboso en Santa Cruz. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas con un mínimo de 3.4°C. Se observarán vientos del noroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, se mantendrá el cielo con nubosidad variable y las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, llegando a un máximo de 25 km/h. La noche se presenta similar, continuando con la tendencia del día en cuanto a nubosidad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente para evitar el frío.