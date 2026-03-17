Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Clima Diario
Para este martes 17 de marzo de 2026, se espera un clima parcialmente nuboso en Santa Cruz. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas con un mínimo de 3.4°C. Se observarán vientos del noroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde, se mantendrá el cielo con nubosidad variable y las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, llegando a un máximo de 25 km/h. La noche se presenta similar, continuando con la tendencia del día en cuanto a nubosidad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente para evitar el frío.