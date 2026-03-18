Clima en Buenos Aires: Mañana

Este miércoles 18 de marzo de 2026, el clima en Ciudad De Buenos Aires será parcialmente nuboso. Las temperaturas serán frescas en la mañana, con un mínimo de 9°C. No se espera lluvia, pero la humedad podría alcanzar el 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avanzamos hacia la tarde y noche, las temperaturas aumentarán siendo la máxima de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso y los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 8 km/h. Si tienen planes al aire libre, vistan con ropa adecuada para las temperaturas frescas.