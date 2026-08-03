comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Jubilados pueden ir al Teatro San Martín con 50% de descuento: cómo sacar entradas a mitad de precio

A través del Pase Cultural y los beneficios vigentes del Complejo Teatral de Buenos Aires, es posible acceder a entradas con 50% de descuento para distintas funciones del Teatro San Martín, uno de los espacios más importantes de la avenida Corrientes.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Teatro San Martín
Teatro San Martín Foto: Turismo Buenos Aires
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Teatro San Martín, ubicado en Avenida Corrientes 1530, forma parte del Complejo Teatral de Buenos Aires y es uno de los centros culturales más reconocidos del país. Allí se presentan obras de teatro, propuestas contemporáneas, espectáculos de danza, clásicos nacionales e internacionales y ciclos especiales.

Según la información disponible, los jubilados y pensionados pueden acceder a un 50% de descuento en la compra de entradas, presentando la documentación correspondiente en la boletería. El beneficio se aplica de manera presencial y no es acumulable con otras promociones vigentes, tal como informa el Complejo Teatral de Buenos Aires en su apartado de descuentos.

Este tipo de promociones resulta clave para quienes buscan una salida accesible en la Ciudad. En un contexto donde las actividades recreativas pueden representar un gasto importante, pagar la mitad del valor de una entrada permite planificar una visita al teatro sin resignar calidad artística ni comodidad.

Qué documentación hay que presentar para acceder al 50% de descuento

Para obtener el beneficio, los interesados deben acercarse a la boletería del teatro y presentar DNI junto con la documentación que acredite su condición de jubilado, pensionado o estudiante, según corresponda. El descuento es para el titular del beneficio y está sujeto a la disponibilidad de la sala.

Contenido Recomendado

PAMI:cómo pedir una ambulancia para traslados programados y qué requisitos hay que cumplir

PAMI: cómo pedir una ambulancia para traslados programados y qué requisitos hay que cumplir

ANSES confirmó cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9 en agosto:fechas clave y montos actualizados

ANSES confirmó cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9 en agosto: fechas clave y montos actualizados
Teatro San Martín
Teatro San Martín Foto: Turismo Buenos Aires

En el caso de jubilados y pensionados vinculados al Pase Cultural, el programa porteño ofrece beneficios, descuentos y promociones en distintos espacios culturales, como teatros, cines, librerías, museos y otros comercios adheridos.

Aunque algunas propuestas pueden consultarse de forma online, para este descuento puntual es importante tener en cuenta que el beneficio informado por el Complejo Teatral se gestiona de manera presencial en boletería. Por eso, antes de ir, conviene revisar la cartelera, verificar horarios y confirmar si quedan localidades disponibles para la función elegida.

Dónde comprar las entradas con descuento

Las entradas pueden comprarse en las boleterías de los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires. En el caso del Teatro San Martín, la boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 21.30, y sábados y domingos de 10 a 22, de acuerdo con la información oficial publicada por el Complejo.

También existe venta de tickets a través del sitio web del Complejo Teatral, aunque los descuentos para jubilados y estudiantes se aplican únicamente de forma presencial con la documentación correspondiente.

Por eso, si la idea es aprovechar el 50% off para jubilados, lo más recomendable es elegir previamente la obra, revisar los días y horarios disponibles, y luego acercarse a la boletería con el documento y el comprobante necesario.

Qué es el Pase Cultural para jubilados y pensionados

El Pase Cultural es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinada a ampliar el acceso a consumos culturales. En el caso de adultos mayores, permite acceder a descuentos, promociones y, en algunos casos, saldo para utilizar en espacios adheridos.

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, los requisitos generales para jubilados y pensionados incluyen ser adulto mayor, residir en la Ciudad de Buenos Aires y cumplir con determinadas condiciones de ingresos. Algunos relevamientos periodísticos indican que el beneficio está orientado a personas jubiladas o pensionadas con haberes que no superen un monto mensual específico, por lo que siempre es recomendable verificar las condiciones actualizadas antes de iniciar el trámite.

La inscripción puede realizarse de forma online mediante la plataforma de Trámites a Distancia del Gobierno porteño o de manera presencial en puntos habilitados, según la modalidad vigente.

Por qué conviene aprovechar este beneficio

El descuento del 50% para jubilados en el Teatro San Martín es una alternativa ideal para quienes quieren disfrutar de una experiencia cultural de primer nivel sin pagar el valor completo de la entrada. Además, el teatro se encuentra en una zona céntrica, con fácil acceso en transporte público y una programación variada durante todo el año.

Para muchos adultos mayores, este tipo de beneficios no solo representa un ahorro económico, sino también una oportunidad para sostener actividades sociales, recreativas y culturales. Ir al teatro permite compartir una salida, descubrir nuevas historias y mantenerse conectado con la vida artística de la Ciudad.

En síntesis, los jubilados y pensionados que quieran ver teatro a mitad de precio pueden acercarse al Teatro San Martín, presentar la documentación correspondiente y acceder al descuento disponible en boletería. La clave es revisar la cartelera, consultar disponibilidad y aprovechar una propuesta que combina cultura, ahorro y una de las salas más emblemáticas de Buenos Aires.

JubiladosTeatroCiudad de Buenos Aires
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero le negó parte de la cobertura y terminó condenada a pagar una multa millonaria

    Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero le negó parte de la cobertura y terminó condenada a pagar una multa millonaria

  2. El megaproyecto de la UBA que busca rediseñar el subte y llevarlo hasta Aeroparque, Puerto Madero y Ciudad Universitaria

    El megaproyecto de la UBA que busca rediseñar el subte y llevarlo hasta Aeroparque, Puerto Madero y Ciudad Universitaria

  3. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 3 de agosto de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 3 de agosto de 2026

  4. La Fuerza Aérea Argentina prepara la llegada de nuevos F-16 y avanza con más de 50 obras

    La Fuerza Aérea Argentina prepara la llegada de nuevos F-16 y avanza con más de 50 obras

  5. PAMI:cómo pedir una ambulancia para traslados programados y qué requisitos hay que cumplir

    PAMI: cómo pedir una ambulancia para traslados programados y qué requisitos hay que cumplir
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro docente de CTERA:cómo serán los controles que hará el Gobierno para garantizar los servicios esenciales

Paro docente de CTERA: cómo serán los controles que hará el Gobierno para garantizar los servicios esenciales

Javier Milei confirmó que eligió a su candidato a vicepresidente para las elecciones:“Tengo definido mi compañero de fórmula”

El intendente Leonardo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico:“Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

Economía

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

ANSES: quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Preocupante dato económico:9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

Guía actualizada para empleadas domésticas:cuánto cobran en agosto, según la categoría

Empleo en Argentina:reconocida empresa gastronómica ofrece sueldos de hasta $1.660.000 a jóvenes sin experiencia

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil:los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Impactante video:dos helicópteros que combatían un incendio forestal en Grecia chocaron en pleno vuelo y dejaron dos muertos

Diego Guelar destacó el crecimiento de la balanza comercial brasileña