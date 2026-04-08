Pronóstico del tiempo para la mañana en Catamarca

En la provincia de Catamarca, el clima de la mañana traerá una sensación de tranquilidad, ya que se espera que el día comience con temperaturas mínimas rondando los 6.4°C. A pesar de un ligero viento que alcanzará hasta 21 km/h, el cielo estará mayormente despejado, permitiendo disfrutar de la luz del día desde temprano, con el sol asomando a las 07:40.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día, las temperaturas máximas llegarán hasta los 23.7°C. Sin lluvias ni nieve pronosticadas, la tarde y noche en Catamarca se mantendrán parcialmente nubladas. El viento se mantendrá tranquilo con ráfagas máximas de 33 km/h, asegurando una noche fresca y agradable.

Para los interesados en la astronomía, el atardecer sucederá a las 18:33, con la luna saliendo alrededor de las 17:53, ofreciendo magnificas oportunidades de observación en el cielo claro de Catamarca.