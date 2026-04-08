Este miércoles 8 de abril de 2026, en Chubut, el clima se presenta con características de soleado y parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Se espera que las temperaturas mínimas estén alrededor de los 7.3 grados Celsius. De acuerdo con los datos meteorológicos, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 28 km/h. La humedad para esta jornada será aproximadamente del 60%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, Chubut mantendrá un clima mayormente despejado con nubes. Se prevé que las temperaturas alcancen los 14.7 grados Celsius durante la tarde. Los vientos durante estas horas no tendrán grandes variaciones, manteniendo intensidades cercanas a los 28 km/h, lo cual incide en la sensación térmica.

Además, se destaca que no se esperan precipitaciones durante todo el día, lo que proporciona un ambiente bastante seco y agradable para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta que la velocidad del viento podría afectar a personas con sensibilidad al viento, especialmente en áreas abiertas.