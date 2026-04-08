Pronóstico del tiempo para Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se mantendrá en 7.3°C. El viento también estará presente, con una velocidad media de 23 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En horas de la tarde, las temperaturas subirán para alcanzar un máximo de 21.9°C. Aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con un 0% de probabilidad, es recomendable tener en cuenta la humedad que se mantendrá en torno al 54%. El viento podría alcanzar ráfagas máximas de hasta 19 km/h, así que asegúrese de llevar consigo un abrigo ligero si tiene que salir de casa.

En la noche, las condiciones meteorológicas serán similares, con cielos parcialmente despejados y una ligera brisa de 12 km/h. Prepare su agenda para disfrutar de un clima moderado cuando caiga el sol.