Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de abril de 2026
Estado del clima
Pronóstico para la mañana en Corrientes
Esta mañana en Corrientes, se espera un clima variable caracterizado por un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, lo que puede acompañarse de una humedad relativa del 44%. Se prevén vientos con una velocidad promedio de 24 km/h, lo cual podría intensificar la sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas permanecerán similares. La temperatura máxima llegará a unos 18.8°C, mientras que la velocidad del viento alcanzará hasta 34 km/h. No se esperan lluvias, pero la alta humedad del 94% contribuirá a un ambiente pesado. Es aconsejable prepararse para un día mayormente nublado.