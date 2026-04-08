Pronóstico para la mañana en Corrientes

Esta mañana en Corrientes, se espera un clima variable caracterizado por un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, lo que puede acompañarse de una humedad relativa del 44%. Se prevén vientos con una velocidad promedio de 24 km/h, lo cual podría intensificar la sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas permanecerán similares. La temperatura máxima llegará a unos 18.8°C, mientras que la velocidad del viento alcanzará hasta 34 km/h. No se esperan lluvias, pero la alta humedad del 94% contribuirá a un ambiente pesado. Es aconsejable prepararse para un día mayormente nublado.