Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de abril de 2026
Clima diario
El clima de Formosa para hoy, de acuerdo con las previsiones, se espera con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima será de 7.9°C, mientras que la máxima llegará a unos 20.5°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Por la tarde, el clima se mantendrá con cielos parcialmente nubosos. No hay probabilidad de lluvia prevista, y la humedad se espera que alcance un máximo del 41%. Durante la noche, el viento tendrá una velocidad media de 22 km/h, manteniendo condiciones similares con un clima agradable.