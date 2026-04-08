Pronóstico matutino en Jujuy

Durante la mañana, el clima en Jujuy se presentará con cielos despejados y una temperatura mínima de 4.2°C. Se esperan vientos moderados que alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h, con ráfagas de hasta 13 km/h. La humedad relativa estará alrededor del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, Jujuy experimentará temperaturas máximas cercanas a los 18.4°C, con cielos que se mantendrán mayormente despejados. El rango de vientos se situará entre 6 km/h y 10 km/h. La humedad nocturna llegará a un máximo de 85%, lo que podría incrementar la sensación de frescura en las áreas exteriores. De noche, las temperaturas descenderán, oscilando alrededor de 4.2°C.

Consejo clave: Aunque el día tendrá relativamente pocas nubes, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar si se planea pasar tiempo al aire libre.