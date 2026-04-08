Hoy en Mendoza, el clima se mantendrá relativamente estable a lo largo de la jornada. Durante la mañana, los habitantes pueden esperar un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C. No se observa presencia de lluvia para esta franja horaria, lo que permitirá a los ciudadanos organizar sus actividades al aire libre con facilidad. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 7 mph, proporcionando una brisa suave que acompañará el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el clima continuará con características similares, presentando cielos parcialmente cubiertos y una temperatura que alcanzará un máximo de 17.5°C. Aunque existe una baja probabilidad de precipitaciones, es recomendable tener una chaqueta ligera a mano. La humedad se mantendrá relativamente alta, alcanzando hasta un 62%. Además, el índice de vientos se incrementará hasta los 13 km/h, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de las actividades vespertinas.