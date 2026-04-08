Este miércoles, el clima en Misiones presentará cielos parcialmente nubosos a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, manteniendo una sensación agradable y fresca. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad estará presente, alcanzando hasta el 97%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y noche, se anticipan condiciones similares, con cielos nubosos y vientos moderados del sur a una velocidad promedio de 22 km/h. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.2°C, lo que sugiere una tarde cálida. La visibilidad podría disminuir levemente debido al nivel de humedad, pero no está previsto que afecte significativamente las actividades diarias. No se espera lluvia, permitiendo así disfrutar de actividades al aire libre.

Recomendaciones: Se sugiere llevar un abrigo ligero durante la mañana, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre en las primeras horas del día. Para la tarde, se recomienda vestimenta cómoda y mantenerse hidratado.