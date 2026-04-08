Hoy en Río Negro, el clima durante la mañana presentará un panorama despejado, con temperaturas que comienzan desde los 6.8°C hasta los 17.1°C. A lo largo de este periodo, los vientos se manifestarán a una velocidad promedio de 22 km/h, generando un ambiente algo fresco. El nivel de humedad alcanzará el 45%, proporcionando una sensación térmica confortable. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea actividades al aire libre durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.1°C. Los vientos continuarán a 22 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío hacia el final del día. Al caer la noche, las condiciones permanecerán mayormente claras, manteniendo la tónica del día sin cambios significativos. El viento descenderá levemente en intensidad.

El pronóstico es favorable para actividades recreativas al aire libre, pero resguardarse del viento puede hacer la experiencia más placentera.