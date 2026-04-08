Pronóstico para la mañana en Salta

Hoy en Salta, se espera un clima con algunas nubes y temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C y 21.2°C. La clima durante la mañana estará caracterizado por una humedad del 91%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. Los vientos serán moderados, con velocidades entre 8 y 9 km/h. Se espera que el sol haga apariciones ocasionales entre nubes dispersas, proporcionando momentos de claridad y sol.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche en Salta, el pronóstico indica que el cielo seguirá con intermitencias de nubes, manteniendo una temperatura máxima de alrededor de 21.2°C. El viento continuará a una velocidad moderada, rondando los 8 km/h, con una probabilidad de más claridad en el cielo a medida que transcurre el día. La humedad relativa seguirá siendo alta, y no se esperan precipitaciones significativas, por lo que es un buen día para disfrutar actividades al aire libre con precaución debido al intenso clima húmedo.