El clima en San Juan para el día de hoy presentará características variables. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C. No se esperan precipitaciones en el período matutino, lo que asegurará una jornada tranquila para quienes salgan temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el panorama no cambiará mucho. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 20.4°C, y la humedad relativa será de aproximadamente 61%. Los vientos se mantendrán moderados, con una velocidad media cercana a los 11 km/h. Se recomienda a los sanjuaninos disfrutar del día, ya que las condiciones climáticas no son adversas.