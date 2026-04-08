Hoy, en San Luis, el clima presenta una jornada parcialmente nubosa. Al amanecer, los residentes experimentarán temperaturas alrededor de 7.5°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, la humedad alcanzará un máximo del 66%, haciéndose notable a lo largo del día. Para más detalles sobre el clima, considere revisar los reportes climáticos oficiales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las temperaturas subirán hasta 17.7°C. Sin embargo, no se espera un clima significativamente distinto, aunque el viento se mantendrá presente con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h. La noche llegará con una disminución en la velocidad del viento a 9.9 km/h, pero con una temperatura todavía agradable gracias al cielo despejado.

La dirección del viento podría generar una sensación térmica más fresca. Manténgase abrigado, especialmente por la tarde cuando el viento es más fuerte.