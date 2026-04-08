Para este miércoles, Santa Cruz se presenta con un clima variado donde predominan cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 3.4°C durante la mañana, con un ligero incremento alcanzando los 7.3°C al mediodía. La humedad alcanza un nivel alto del 80% alrededor de esa hora, mientras que los vientos del noreste se moverán a velocidades de hasta 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día, las condiciones climáticas en la tarde seguirán mostrando cielos con nubes dispersas. Se espera que las temperaturas se mantengan estables con vientos que podrían llegar hasta los 29 km/h. Para la noche, el viento disminuirá un poco en su intensidad. No se prevé precipitaciones, haciendo de este un día seco en Santa Cruz.

Recuerde protegerse del viento si desarrolla actividades al aire libre.