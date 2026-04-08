El clima para Santa Fe hoy

Esta mañana en Santa Fe, se presenta con un cielo ligeramente nublado y condiciones meteorológicas estables. La temperatura oscilará entre los 7.9°C en su mínima y alcanzará hasta los 18.5°C como máxima. Durante estas horas, no se espera actividad de precipitación, y los vientos se mantendrán soplando suavemente a una velocidad promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Se anticipa que durante la tarde y noche las condiciones no variarán significativamente. El cielo continuará parcialmente nuboso y no se prevé la caída de precipitaciones. La humedad relativa rondará el 85%, proporcionando una sensación de frescor en el ambiente. Los vientos harán lo mismo con ráfagas que podrían llegar hasta los 21 km/h en momentos puntuales.