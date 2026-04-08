El clima para la mañana en Santiago Del Estero

La clima en Santiago Del Estero durante la mañana de este miércoles 8 de abril de 2026 presenta cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 9.5°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 16 km/h, lo que contribuirá a una sensación matutina fresca. La humedad relativa será del 63%, un dato a tener en cuenta para quienes sufren de problemas respiratorios. Aunque no hay expectativa de lluvias durante la mañana, el ambiente estará caracterizado por la nubosidad variable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, se espera que el tiempo continúe con parcialmente nublado y temperaturas que pueden alcanzar hasta 22°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h. La presión atmosférica se mantendrá relativamente estable, con un máximo de 30.28 in, lo que sugiere un día sin sobresaltos meteorológicos significativos. A medida que avance hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, favoreciendo una noche fresca.