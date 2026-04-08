Clima en la mañana

La mañana en Tierra del Fuego se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Las mínimas rondarán los -0.6°C. A medida que avancemos en el día, se espera que las condiciones mantengan una probabilidad de precipitación baja, registrándose en 0.1 mm. En cuanto al clima, es ideal para quienes disfrutan de paseos matutinos abrigados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán estables. Las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C, haciendo que las capas adicionales de ropa sean esenciales. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h. La humedad alcanzará un 96%, brindando una sensación de mayor frialdad.

Recuerda que la vestimenta adecuada es crucial para disfrutar del día sin inconvenientes.