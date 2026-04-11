El día de hoy en Buenos Aires comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 5.6°C y 15.7°C. La humedad alcanzará un 92%, haciendo que la sensación térmica pueda variar a lo largo del día. Los vientos serán leves en la mañana con una velocidad máxima de 21 km/h, proporcionando un clima fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el sol continuará parcialmente cubierto por nubes. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con ráfagas de hasta 21 km/h, creando un ambiente fresco y cómodo para terminar la jornada. La humedad se mantendrá alta, lo que puede incrementar la sensación de frescor. Por la noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas descendiendo poco más, proporcionando una fresca culminación al día.