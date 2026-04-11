Hoy, en Catamarca, el clima tendrá características interesantes a lo largo de la jornada. Se anticipa un amanecer con temperaturas cercanas a los 6.4°C, mientras que en el transcurso del día se podrán alcanzar máximas de 23.7°C. El cielo estará parcialmente nuboso, generando un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, la temperatura se mantendrá en torno al rango máximo, sin grandes variaciones. A medida que caiga la noche, las condiciones seguirán siendo favorables, aunque el descenso en los grados marcará una leve disminución de la temperatura. La velocidad del viento se situará cercana a los 21 km/h, aportando una brisa refrescante y elevando la humedad relativa al 65%, lo que complementa esta jornada parcial de nubes y belleza natural.

Con la sensación térmica tan establecida, será un excelente día para disfrutar el exterior, pero recuerde siempre cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.