Condiciones Climáticas en Jujuy para este sábado 11 de abril de 2026

Hoy en Jujuy, el clima arrancará con un día parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a los 4.2°C. La velocidad del viento se mantendrá entre 2.7 km/h, siendo una jornada tranquila en términos de ráfagas. La humedad relativa rondará el 46%, manteniendo un nivel confortable para la actividad diaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, las temperaturas se elevarán hasta alcanzar un máximo de 18.4°C, bajo un cielo parcialmente nuboso. La noche seguirá la misma tendencia, con condiciones estables y una leve brisa que alcanza picos de 10 km/h. La humedad continuará en 46%, lo que representa un clima saludable sin grandes probabilidades de precipitación.