El clima de esta mañana en Córdoba inicia con cielo parcialmente nuboso. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad estará en un nivel considerable. Las temperaturas mínimas llegarán a los 7.3°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo si necesita salir temprano. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, lo que dará la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre durante el día. Hacia la noche, las condiciones seguirán estables, con vientos suaves y un ambiente fresco. La presión del aire se mantiene estable, con pocos cambios esperados durante esta jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Es importante considerar mantenerse hidratado debido a los niveles de humedad, aunque el calor no será excesivo. Para aquellos interesados en actividades exteriores, se aconseja realizar estos planes antes del anochecer, cuando la temperatura está más agradable y el viento es más suave.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de abril de 2026

El amanecer se ha producido a las 8:12 AM, mientras que el ocaso tendrá lugar hacia las 6:21 PM. Estos horarios permiten disfrutar de una jornada completa de luz diurna para cualquier actividad al aire libre que desee realizar.