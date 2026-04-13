Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de abril de 2026
Clima en Córdoba
El clima de esta mañana en Córdoba inicia con cielo parcialmente nuboso. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad estará en un nivel considerable. Las temperaturas mínimas llegarán a los 7.3°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo si necesita salir temprano. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 12 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, lo que dará la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre durante el día. Hacia la noche, las condiciones seguirán estables, con vientos suaves y un ambiente fresco. La presión del aire se mantiene estable, con pocos cambios esperados durante esta jornada.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Es importante considerar mantenerse hidratado debido a los niveles de humedad, aunque el calor no será excesivo. Para aquellos interesados en actividades exteriores, se aconseja realizar estos planes antes del anochecer, cuando la temperatura está más agradable y el viento es más suave.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de abril de 2026
El amanecer se ha producido a las 8:12 AM, mientras que el ocaso tendrá lugar hacia las 6:21 PM. Estos horarios permiten disfrutar de una jornada completa de luz diurna para cualquier actividad al aire libre que desee realizar.