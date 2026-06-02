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Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

La cantante se presentará por primera vez en el Estadio Monumental con dos funciones completamente agotadas. Mientras miles de fanáticos ultiman detalles para asistir al evento, los pronósticos anticipan condiciones meteorológicas que podrían influir en la previa y el ingreso al estadio. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 18:50
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Lali se presentará por primera vez en el Estadio Monumental con dos shows agotados que marcarán uno de los momentos más importantes de su carrera.
Lali se presentará por primera vez en el Estadio Monumental con dos shows agotados que marcarán uno de los momentos más importantes de su carrera. Foto: Instagram @lali
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Después de una exitosa gira y tras haber agotado múltiples presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield durante 2025, Lali Espósito se prepara para protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera con dos conciertos históricos en el Estadio Monumental de River Plate.

Las funciones programadas para el sábado 6 y domingo 7 de junio ya tienen localidades agotadas y reunirán a decenas de miles de fanáticos en Núñez. Sin embargo, quienes asistirán al espectáculo deberán prestar atención a un factor que podría influir en la experiencia: el clima.

Miles de fanáticos se movilizarán hacia River Plate este 6 y 7 de junio para disfrutar de los conciertos de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Foto: Instagram @lali

Los pronósticos meteorológicos anticipan un fin de semana con posibilidad de lluvias débiles, temperaturas frescas y presencia de viento en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no se esperan fenómenos severos que afecten la realización de los recitales, los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones antes de dirigirse al estadio.

Cómo estará el clima para los shows de Lali en River

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 6 de junio presentará condiciones relativamente estables durante gran parte del día, aunque con probabilidades de lloviznas hacia la tarde y la noche.

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La temperatura máxima rondará los 17 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 13 grados. Además, se prevén vientos provenientes del sector este con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, generando una sensación térmica más baja, especialmente en las ubicaciones altas del estadio.

Los pronósticos anticipan posibles lluvias débiles y viento para el fin de semana, aunque no se esperan condiciones que afecten la realización de los recitales. Foto: NA

Las chances de precipitaciones aumentarían durante el horario de apertura de puertas, por lo que se recomienda asistir con ropa impermeable o protección adecuada para la lluvia.

Para el domingo 7 de junio, los modelos meteorológicos indican un leve descenso de la temperatura. La máxima alcanzaría los 15 grados y la mínima se mantendría alrededor de los 13 grados.

Si bien la probabilidad de lluvias sería menor respecto del sábado, persistirían las posibilidades de precipitaciones débiles a lo largo de la jornada.

Cómo ingresar al Estadio Monumental para los recitales de Lali

Con miles de personas movilizándose hacia River Plate durante ambos días, la organización recordó la importancia de respetar los accesos habilitados según la ubicación de cada entrada.

Miles de fanáticos se movilizarán hacia River Plate este 6 y 7 de junio para disfrutar de los conciertos de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Foto: X (Twitter).
  • Quienes tengan tickets para las tribunas Belgrano Alta, Media o Baja deberán ingresar por Avenida del Libertador y Udaondo o a través del Puente Labruna.
  • Los asistentes ubicados en las tribunas San Martín Alta, Media y Baja podrán acceder por Avenida Figueroa Alcorta y Monroe o mediante el Puente Labruna hacia el Playón Sívori.
  • Para los sectores Sívori Alta, Media y Baja, el ingreso principal será por Puente Labruna, aunque algunos sectores también podrán utilizar el acceso de Udaondo y Avenida del Libertador.
  • En el caso del campo, ya sea delantero o trasero, se aconseja revisar previamente la información detallada en la entrada y seguir la señalización dispuesta por el operativo de seguridad.

Recomendaciones para asistir al show de Lali este fin de semana

La producción del evento difundió una serie de consejos para facilitar el ingreso y evitar inconvenientes durante ambas jornadas.

Uno de los principales puntos es llegar con anticipación, ya que los controles de seguridad y la validación de entradas pueden generar demoras debido a la gran cantidad de asistentes.

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

También se recomienda descargar previamente el ticket digital en la aplicación correspondiente y no depender exclusivamente de la conexión móvil en las inmediaciones del estadio, donde suelen registrarse problemas de señal por la alta concentración de público.

Otro aspecto importante es verificar la carga del teléfono celular antes de salir de casa o contar con una batería portátil, ya que el dispositivo será necesario para mostrar la entrada, consultar información del evento y coordinar el regreso.

Por último, las autoridades sugieren priorizar el transporte público para llegar al Monumental. Tanto el Tren Mitre como las líneas de colectivos que circulan por el Metrobus aparecen como las alternativas más convenientes frente a los cortes y desvíos de tránsito que se implementarán en la zona durante ambos recitales.

Con entradas agotadas y una expectativa enorme entre sus seguidores, Lali se prepara para vivir un fin de semana histórico en River Plate. Y aunque el paraguas o el piloto podrían convertirse en aliados indispensables, todo indica que la lluvia no impedirá que miles de fanáticos disfruten del show.

ClimaLali EspósitoLluviasServicio Meteorológico Nacional
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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