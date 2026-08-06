Peligro por el temporal en Buenos Aires: qué hacer en caso de alerta naranja por lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por lluvias, tormentas de variada intensidad y vientos fuertes que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distintas regiones del interior de la Provincia. Dado que el nivel naranja implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para la vida cotidiana, las autoridades hicieron especial hincapié en extremar los cuidados preventivos en las zonas bajo mayor compromiso.

Alerta naranja: recomendaciones y prevención ante tormentas severas

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. Salí solo si es necesario. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

Alerta amarilla: precauciones por tormentas y ráfagas de viento

Evitá salir No saques la basura y limpiá desagües y sumideros Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

Lluvias y tormentas. Foto: EFE

El pronóstico del clima para hoy jueves y los próximos días

Para este jueves 6, la mínima se ubicó en 9 °C y la máxima alcanzará los 14 °C. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre un 70% y un 100%, con presencia de tormentas fuertes.

La temperatura se posicionó en torno a los 13 °C por la mañana y tocará el pico de 14 °C hacia la tarde. Los vientos, que comenzaron del sector norte entre 13 y 22 km/h, rotarán por la tarde hacia el sector sur intensificándose a valores de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá sensiblemente al rango de 10% a 40%, esperando lluvias aisladas. La temperatura descenderá hasta los 9 °C, mientras que el viento continuará del sector Sur (32-41 km/h) con ráfagas persistentes de entre 60 y 69 km/h.

Tormenta en el AMBA Foto: Foto generada con IA

El ingreso de la masa de aire frío tras el paso de las tormentas provocará un paulatino descenso de marcas térmicas a partir del viernes 7 y el clima estará de la siguiente manera: