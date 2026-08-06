Peligro por el temporal en Buenos Aires: qué hacer en caso de alerta naranja por lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por lluvias, tormentas de variada intensidad y vientos fuertes que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distintas regiones del interior de la Provincia. Dado que el nivel naranja implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para la vida cotidiana, las autoridades hicieron especial hincapié en extremar los cuidados preventivos en las zonas bajo mayor compromiso.
Alerta naranja: recomendaciones y prevención ante tormentas severas
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alerta amarilla: precauciones por tormentas y ráfagas de viento
- Evitá salir
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado
El pronóstico del clima para hoy jueves y los próximos días
Para este jueves 6, la mínima se ubicó en 9 °C y la máxima alcanzará los 14 °C. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre un 70% y un 100%, con presencia de tormentas fuertes.
La temperatura se posicionó en torno a los 13 °C por la mañana y tocará el pico de 14 °C hacia la tarde. Los vientos, que comenzaron del sector norte entre 13 y 22 km/h, rotarán por la tarde hacia el sector sur intensificándose a valores de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.
Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá sensiblemente al rango de 10% a 40%, esperando lluvias aisladas. La temperatura descenderá hasta los 9 °C, mientras que el viento continuará del sector Sur (32-41 km/h) con ráfagas persistentes de entre 60 y 69 km/h.
El ingreso de la masa de aire frío tras el paso de las tormentas provocará un paulatino descenso de marcas térmicas a partir del viernes 7 y el clima estará de la siguiente manera:
- Viernes 7: Mín 5° / Máx 13°
- Sábado 8: Mín 7° / Máx 13°
- Domingo 9: Mín 4° / Máx 13°
- Lunes 10: Mín 3° / Máx 12°
- Martes 11: Mín 5° / Máx 12°
- Miércoles 12: Mín 6° / Máx 12°