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Conmoción en el cine y la televisión argentina: a los 60 años, murió un reconocido actor que trabajó con Francella en Homo Argentum

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y causó una gran desazón en el ambiente artístico.

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Pablo Palacio tenía 60 años y estuvo en decenas de series y películas argentinas.
Pablo Palacio tenía 60 años y estuvo en decenas de series y películas argentinas. Foto: Los Andes
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El mundo del cine y la televisión argentina se encuentra de luto: murió un reconocido actor que trabajó en series como Homo Argentum y División Palermo. El artista tenía 60 años y la noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus redes sociales oficiales.

Se trata del actor Pablo Palacio, cuyo deceso causó conmoción en los círculos artísticos argentinos. Nacido el 25 de agosto de 1965, falleció a pocos días de cumplir los 61 años y dejó una huella imborrable por su versatilidad y trabajo constante en el teatro, el cine y las plataformas digitales.

“Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento”, comunicó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Murió el actor Pablo Palacio de homo argentum división palermo
Tenía 60 años y participó en decenas de series y películas argentinas Foto: Captura de pantalla

Murió el actor Pablo Palacio: la trayectoria del actor de 60 años

Durante cuatro décadas, Palacio desarrolló una labor prolífica que lo llevó a integrar los elencos de las producciones más populares del país. En televisión y streaming, el público lo vio en ficciones de gran repercusión como División Palermo, Cromañón, Nada, Monzón, Atrapa a un ladrón, Edha, El lobista, Privier, El jardín de bronce, Cartoneros, Señores papis y Las Estrellas.

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En el cine, su presencia abarcó títulos destacados como Homo Argentum, El clan, El ciudadano ilustre, El Potro, lo mejor del amor, El sonido de los tulipanes, Al acecho, El cadáver insepulto, Elena sabe, La invitada, Goyo, Póngale la firma y Un paraíso para los malditos, además de participar en cortometrajes como Y líbranos del mal, El pozo y El sueño de Horacio.

murió pablo palacio actor división palermo
El actor murió este miércoles 5 de agosto. Foto: Cuenta de Instagram de Pablo Palacio

Quienes siguieron de cerca su carrera, reconocen en Palacio a un actor multifacético. En el ámbito teatral, formó parte de montajes como Remanente Sur (dirigida por Hugo Asencio), El viaje de Discepolito (Víctor Dupont), Guarda abajo (Ernesto Michel), La palabra del Señor y Maquillaje (Norberto Gonzalo), junto a El encargo (Daniel Cinelli) y las propuestas humorísticas de Matías Alarcón, tales como Roberto dijo y No tenés códigos.

murió el actor pablo palacio homo argentum
El actor tenía 60 años. Foto: Yahoo Vida Y Estilo

Más allá de su labor en los medios tradicionales, incursionó con frecuencia en campañas publicitarias para reconocidas marcas de bebidas, alimentos, productos de limpieza y servicios financieros, lo que le otorgó un amplio reconocimiento tanto entre sus pares como en el público general.

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto. Entre las despedidas más emotivas se destacó la de Daniel Ibarra, compañero en la obra No tenés códigos que ambos protagonizaron en 2025 en el Espacio Polonia del circuito independiente. “Te vamos a extrañar gordo. Abrazo grande al Cielo”, escribió Ibarra junto a un video del actor en escena.

Palacio se mantuvo activo en su vocación hasta sus últimos días. Hace menos de una semana, había promocionado en sus redes sociales su participación en el videoclip de la canción “¿Qué nos pasó?” del cantante Tobika. En su cuenta personal de Instagram, solía compartir fotos apoyando a la Selección Argentina, opiniones de actualidad y postales junto a figuras con las que compartía el amor por el teatro, como Martín Bossi, Rada y Gustavo Bermúdez.

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