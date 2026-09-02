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Mini veranito antes del frío extremo: cuándo hará 23° de temperatura y a qué hora llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para este miércoles 2 de septiembre en el AMBA. La jornada registrará un ascenso térmico, pero cerrará con tormentas nocturnas, ráfagas de viento y el inicio de un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

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Calor; clima; pronóstico.
Calor; clima; pronóstico. Foto: Unsplash.
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Buenos Aires transita este miércoles 2 de septiembre una jornada de fuerte contraste climático. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura máxima de 23°C para las horas de la tarde, una breve tregua primaveral previa al retorno del aire frío sobre el Área Metropolitana.

A qué hora llegarán las lluvias y el viento

Tras una mañana con neblinas y una marca inicial de 13°C, el ascenso térmico alcanzará su pico durante la tarde con 23°C y el cielo mayormente nublado. Sin embargo, la estabilidad climática cambiará de forma paulatina hacia el cierre del día.

Para la noche de este miércoles, el reporte oficial confirmó la formación de tormentas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Durante ese lapso, la temperatura retrocederá a los 11°C y el viento soplará desde el sector noroeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que alcanzarán intensidades de entre 42 y 50 km/h..

Clima, vientos, pronóstico del tiempo. NA
Clima, vientos, pronóstico del tiempo. NA

El pronóstico extendido para este fin de semana con la llegada del frío

La inestabilidad de la noche abrirá paso a una masa de aire frío que modificará las condiciones durante los próximos días. El termómetro iniciará una curva descendente que alcanzará sus valores más bajos de cara al fin de semana y el comienzo de la semana entrante de la siguiente manera:

  • Jueves 3: Mínima de 14°C y máxima de 19°C.
  • Viernes 4: Mínima de 10°C y máxima de 17°C.
  • Sábado 5: Mínima de 8°C y máxima de 14°C.
  • Domingo 6: Mínima de 5°C y máxima de 13°C.
  • Lunes 7: Mínima de 4°C y máxima de 14°C.
  • Martes 8: Mínima de 9°C y máxima de 16°C.
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