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A no guardar el paraguas: cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA

Tras una jornada con temperaturas de hasta 20 °C, el tiempo cambiará rápidamente en el AMBA. El pronóstico anticipa un descenso térmico y lluvias durante el fin de semana. Cómo seguirá el clima, día por día.

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Cuándo vuelven las lluvias al AMBA.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA. Foto: Archivo NA
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Después de varios días con temperaturas agradables y algunas jornadas soleadas, el tiempo volverá a desmejorar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pronóstico anticipa lluvias para el fin de semana y un importante descenso térmico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el próximo sábado será la jornada más inestable, con lluvias previstas durante buena parte del día. La temperatura también bajará de manera marcada: se espera una mínima de 9°C y una máxima de apenas 12°C, muy por debajo de los valores registrados durante los días anteriores.

El cambio comenzará a sentirse desde el viernes 11, cuando el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 18°C. Por el momento, las mayores chances de precipitaciones se concentran en el sábado.

Clima en el AMBA. Foto: SMN.

¿Cómo sigue el tiempo después de la lluvia?

Las condiciones mejorarían rápidamente durante el domingo 13. Para esa jornada se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una máxima cercana a los 13°C.

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El lunes 14 continuaría el tiempo estable, aunque todavía con temperaturas bajas, con una máxima estimada en 15°C.

Hacia el martes 15 volvería a subir la temperatura, con una máxima de 18°C, mientras que el miércoles 16 se esperan unos 16°C.

Pronóstico extendido para el AMBA

  • Jueves 10: parcialmente nublado, máxima 20°C.
  • Viernes 11: mayormente nublado, máxima 18°C.
  • Sábado 12: lluvias, mínima 9°C y máxima 12°C.
  • Domingo 13: parcialmente nublado, máxima 13°C.
  • Lunes 14: parcialmente nublado, máxima 15°C.
  • Martes 15: parcialmente nublado, máxima 18°C.
  • Miércoles 16: parcialmente nublado, máxima 16°C.

Así, el sábado será el día clave para volver a sacar el paraguas en el AMBA, con lluvias y un marcado descenso de las temperaturas.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Alertas meteorológicas del SMN: qué zonas están bajo advertencia este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este jueves 10 de septiembre distintas alertas meteorológicas para varias regiones del país. El mapa oficial muestra sectores alcanzados por advertencias, mientras que gran parte del territorio permanece sin alertas.

Las zonas marcadas en amarillo concentran los principales fenómenos previstos para la jornada y requieren especial atención, especialmente en áreas del oeste y sur argentino.

¿Dónde rigen las alertas?

Según el mapa, las advertencias alcanzan principalmente sectores de las provincias del oeste y noroeste argentino, además de algunas áreas de la Patagonia. También aparecen sectores puntuales bajo alerta en el noreste del país, mientras que buena parte del centro y este de la Argentina se encuentra sin advertencias meteorológicas.

En el sur, el mapa muestra además una zona de alerta sobre Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego presenta un área marcada hacia el extremo austral.

Mapa de alertas del SMN para este jueves. Foto: SMN

¿Qué significa una alerta amarilla?

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y requieren mantenerse informado, especialmente en zonas expuestas.

El nivel de alerta y el fenómeno asociado pueden variar según cada área y actualizarse a medida que evoluciona la situación meteorológica.

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