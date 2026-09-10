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Femicidio en Ituzaingó: detuvieron al joven acusado de asesinar a su novia de 18 años y a otros dos hombres por encubrimiento

Elías Barrionuevo (19) fue arrestado tras ser el principal acusado del femicidio de su novia, identificada como Ruth Marful Castro (18).

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Elías Barrionuevo fue acusado de asesinar a su novia Ruth.
Elías Barrionuevo fue acusado de asesinar a su novia Ruth. Foto: DDI
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Un joven de 19 años fue detenido este miércoles en Merlo, acusado de haber asesinado a su novia de 18 años durante una discusión en Ituzaingó. El sospechoso fue localizado luego de que los investigadores lograran rastrear la señal de su teléfono celular.

Se trata de Elías Barrionuevo, quien era buscado desde el martes por el crimen de Ruth Marful Castro. Durante el operativo también fueron arrestados Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, señalados por haberlo ayudado a esconderse después del asesinato.

Cómo ocurrió el crimen de Ruth

El hecho ocurrió en la calle Almagro al 2.500, en Ituzaingó, donde Barrionuevo habría mantenido una fuerte discusión con su novia. En medio del enfrentamiento, el joven le disparó a Ruth, quien sufrió heridas de gravedad.

El padre de la víctima, Jorge González, también fue baleado en ambas piernas cuando intervino en la situación. Fue trasladado al Hospital de Ituzaingó, al igual que su hija, aunque los médicos no pudieron salvar a la joven y confirmaron su fallecimiento. Por su parte, González, permanece fuera de peligro.

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El rastreo del celular permitió encontrar a Elías

Después del ataque, Barrionuevo escapó del lugar y comenzó a ser buscado por la Policía Bonaerense. Las primeras pistas aportadas por testigos indicaban que el acusado podía haberse refugiado en la zona de Merlo.

A partir de esa información, el Ministerio Público Fiscal autorizó la intervención de la línea telefónica del sospechoso. El seguimiento permitió establecer su ubicación y avanzar con distintos allanamientos.

Finalmente, los efectivos lograron encontrar a Barrionuevo en la vía pública, en inmediaciones del cruce de Bolivia y Mercedes, donde fue detenido. En los procedimientos también fueron arrestados Lobo y Míguez, acusados de encubrimiento por haberle dado alojamiento al joven durante el mismo día en que ocurrió el crimen.

Elías Barrionuevo fue detenido en la vía pública. Foto: Facebook / Comunidad Ituzaingó.

“No la dejaba vivir”: la abuela de la joven de 18 años asesinada en Ituzaingó habló sobre el acusado

La relación entre Camila Ruth Castro y Elías Barrionuevo generaba preocupación en el entorno de la joven. Así lo recordó Mónica, la abuela de la víctima, al hablar sobre los conflictos que atravesaban la pareja antes del femicidio ocurrido en Ituzaingó.

“Ellos se conocían desde chicos”, contó la mujer al referirse al vínculo que mantenían. Según explicó, las discusiones eran frecuentes y tenían consecuencias en el estado de ánimo de su nieta. “Solo sé que ella siempre venía enojada, porque discutían”, relató en diálogo con Arriba Argentinos (Eltrece).

La situación también era advertida por el padre de Camila, quien no aprobaba la relación. “Él no lo quería a Elías, porque la veía siempre mal a la hija”, señaló Mónica. Al describir al hombre que ahora es buscado por la Justicia como sospechoso del crimen, la abuela fue categórica: “Elías es muy tóxico y ella era una chica muy bonita. No la dejaba vivir”.

Mónica, sin embargo, aclaró que no tenía conocimiento de que Barrionuevo hubiera ejercido violencia física contra Camila. “Si le levantaba la mano, no lo sé, porque Camila nunca me contó”, explicó.

Elías Barrionuevo fue acusado de asesinar a su novia Ruth. Foto: NA.

La mujer también reconoció que, pese a las señales que observaba en la relación, nunca creyó que la situación pudiera desembocar en un asesinato. “Nunca pensé que él llegara a hacer algo así por celos”, expresó.

En ese sentido, Mónica apuntó contra las situaciones de control y violencia que pueden presentarse dentro de las parejas. “Ellos se piensan que tienen comprada la vida de las chicas”, afirmó.

Más allá de la relación que mantenía con Barrionuevo, la abuela recordó a Camila por sus proyectos y aspiraciones personales. “Ella quería ser modelo, se había anotado de nuevo en la escuela, tenía muchos amigos”, contó Mónica sobre la joven de 18 años, cuya vida quedó truncada tras el ataque.

FemicidioAsesinatoItuzaingó
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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