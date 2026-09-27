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Tras el regreso de las lluvias, cómo seguirá el clima en el AMBA durante la última semana de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el mapa de alertas para este domingo y además informó cómo seguirán las temperaturas para el arranque de la semana.

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas para este domingo.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas para este domingo. Foto: NA
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La última semana de septiembre arranca con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las lluvias y tormentas serán protagonistas durante las primeras jornadas, aunque hacia mitad de semana el tiempo mejorará y dará paso a varios días de sol y temperaturas agradables.

El domingo se presenta con lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 19°C, con probabilidades de precipitación que alcanzan hasta el 70% por la noche. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Para el lunes, las condiciones tenderán a estabilizarse. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque con baja probabilidad de lluvias y una temperatura máxima de 19°C.

Clima en CABA. Foto: SMN.

La inestabilidad regresará el martes con nuevas lluvias y tormentas aisladas. La temperatura se mantendrá entre los 14°C y los 19°C, mientras que las chances de precipitaciones volverán a ubicarse entre el 40% y el 70%.

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A partir del miércoles llegará la mejora. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. Las marcas térmicas irán de los 11°C a los 18°C, en un escenario más típico de primavera.

El buen tiempo continuará durante el jueves y el viernes, con jornadas soleadas o con nubosidad variable, temperaturas máximas cercanas a los 18°C y mínimas frescas, de entre 10°C y 11°C. Sin embargo, el próximo sábado podrían reaparecer algunas lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se ubicarán entre los 12°C y los 17°C.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Alerta por tormentas y lluvias en varias provincias: qué zonas estarán afectadas

Mientras gran parte del país atraviesa un domingo con tiempo inestable, el mapa de alertas meteorológicas muestra alertas amarillas para distintos sectores de la Argentina por tormentas y lluvias de variada intensidad.

Según el mapa difundido para este domingo 27, las áreas bajo alerta amarilla se concentran principalmente en sectores del Litoral, el centro y el oeste del país. Entre las provincias alcanzadas aparecen zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, donde podrían registrarse precipitaciones persistentes, tormentas aisladas y períodos de fuerte actividad eléctrica.

Mapa de alertas para este domingo 27 de septiembre. Foto: SMN.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes puntuales, especialmente por acumulados importantes de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Recomendaciones ante la alerta

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas.
  • No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Mantener limpios desagües y canaletas.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La atención estará puesta especialmente en las zonas bajo alerta amarilla, donde las tormentas podrían presentarse de manera localizada pero con intensidad suficiente para generar complicaciones temporarias.

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