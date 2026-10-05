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La primavera se toma una pausa: cuándo vuelven las lluvias y cómo estará el tiempo esta semana en Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas templadas, mucha nubosidad y el regreso de las lluvias. Conocé el detalle día por día.

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La semana arrancará con temperaturas agradables y cielo mayormente nublado, aunque el SMN anticipa el regreso de las lluvias hacia mediados de semana.
La semana arrancará con temperaturas agradables y cielo mayormente nublado, aunque el SMN anticipa el regreso de las lluvias hacia mediados de semana. Foto: NA
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Tras un fin de semana marcado por las intensas lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el pronóstico del tiempo anticipa una semana con condiciones variables, predominio de nubes y el retorno de las precipitaciones a partir del miércoles.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 5 comenzará con buen tiempo y temperaturas agradables. La jornada estará acompañada por cielo mayormente nublado durante gran parte del día, aunque sin probabilidades de lluvia. Los registros térmicos se ubicarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima, configurando un escenario típicamente primaveral.

Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Tras un fin de semana de clima primaveral, Buenos Aires tendrá jornadas templadas, abundante nubosidad y nuevas precipitaciones el miércoles. Foto: NA

El martes 6 mantendrá características similares. La nubosidad seguirá siendo una constante en el área metropolitana, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 21°C. De esta manera, se espera una continuidad de las condiciones estables que dominarán el inicio de la semana.

Sin embargo, el panorama cambiará durante el miércoles 7. Según el pronóstico oficial, será la jornada con mayor inestabilidad de la semana, ya que se prevé cielo nublado y probabilidad de chaparrones hacia la noche. Además, se producirá un descenso en los valores térmicos, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

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Las lluvias previstas para mitad de semana serían de carácter aislado, aunque marcarán el regreso de la inestabilidad luego de dos días consecutivos sin precipitaciones. Por ese motivo, quienes tengan actividades al aire libre deberán prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Para el jueves 8 se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. Si bien continuará la presencia de nubosidad, no se prevén lluvias y las temperaturas se mantendrán frescas, con marcas que rondarán entre los 14°C y los 18°C.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana típicamente primaveral, con máximas superiores a los 20°C y lluvias aisladas. Foto: NA

El viernes 9, en tanto, cerrará la semana laboral sin grandes modificaciones. El cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente continuará templado a fresco, con una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.

Pronóstico extendido: día por día en Buenos Aires

  • Lunes: mayormente nublado, mínima de 12°C y máxima de 22°C.
  • Martes: mayormente nublado, mínima de 11°C y máxima de 21°C.
  • Miércoles: nublado con probabilidad de chaparrones por la noche, mínima de 11°C y máxima de 19°C.
  • Jueves: nublado sin lluvias, mínima de 14°C y máxima de 18°C.
  • Viernes: mayormente nublado, mínima de 14°C y máxima de 19°C.

Con temperaturas moderadas y sin extremos térmicos, la semana se perfila como una típica secuencia de primavera en Buenos Aires, aunque con un breve episodio de lluvias que podría interrumpir las actividades al aire libre durante la jornada del miércoles.

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