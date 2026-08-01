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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.5 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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Ciudad de La Plata
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sur 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:46 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 10 - 38 km/h 90% 5.4 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
02:00 17° 17° Oeste 5 - 21 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 18° 18° Suroeste 11 - 23 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Suroeste 10 - 20 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 17° 17° Suroeste 18 - 33 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 16° 16° Sur 18 - 34 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sur 19 - 38 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 11 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sur 8 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sur 5 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sur 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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