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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -6° y una máxima de 0°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -6° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-4°
Viento
Noreste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Este 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
-2°
Viento
Noreste 9 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -6° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 0°
Mínima: -6°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:22
Puesta del sol17:57
Horas de luz8h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -6° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:22 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 8h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 30 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Noreste 17 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 -1° -1° Norte 19 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 -6° -6° Noreste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -6° -6° Noreste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -6° -6° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -5° -5° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -5° -5° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -5° -5° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -4° -4° Noreste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -4° -4° Noreste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 -3° -3° Noreste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 -2° -2° Noreste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 -2° -2° Noreste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 -2° -2° Este 4 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 -2° -2° Este 4 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 -1° -1° Este 4 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 -1° -1° Este 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 -2° -2° Noreste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 -2° -2° Noreste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -2° -2° Noreste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -2° -2° Noreste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Noreste 9 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 -2° -2° Noreste 8 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 -2° -2° Noreste 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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