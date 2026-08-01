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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Este 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Noreste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 26 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:58 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 26 - 51 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Suroeste 4 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 19° 19° Sur 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 21° 21° Sur 26 - 49 km/h 0% Cielo despejado
06:00 20° 20° Sur 21 - 47 km/h 0% Cielo despejado
07:00 19° 19° Sur 14 - 39 km/h 0% Cielo despejado
08:00 17° 17° Sur 8 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 18° 18° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Sur 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 25° Sureste 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Sureste 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Sureste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Sureste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Sureste 13 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Este 12 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Este 10 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Este 9 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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