Lluvias fuertes en Buenos Aires: a qué hora llega lo peor de la tormenta al AMBA

Lluvias y tormentas. Foto: EFE

Después de varios días con temperaturas agradables para la época y una sensación casi primaveral, el clima vuelve a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Este viernes 31 de julio se presenta con condiciones de marcada inestabilidad, aumento de la nubosidad y probabilidad creciente de lluvias y tormentas en el AMBA.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector norte y temperaturas frescas a templadas. Sin embargo, el panorama irá empeorando con el correr de las horas, especialmente desde la tarde, cuando se espera que las precipitaciones ganen intensidad.

La información más relevante para quienes deben circular, volver del trabajo, retirar chicos del colegio o planificar actividades al aire libre es que el momento más complicado llegaría entre la tarde y la noche, con tormentas que podrían ser fuertes o incluso severas en algunos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A qué hora caerá abundante agua en el AMBA

Durante la mañana podrían registrarse las primeras lluvias o tormentas aisladas, aunque con intensidad variable. En ese tramo del día, la probabilidad de precipitaciones se ubica en valores moderados, pero el escenario más relevante aparece hacia la segunda mitad de la jornada.

Pronóstico extendido Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Para la tarde, el riesgo de tormentas aumenta de forma considerable. El avance de la inestabilidad podría generar lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y eventual caída de granizo. Según los reportes disponibles, la alerta amarilla se mantiene durante la tarde, mientras que el nivel de riesgo sube hacia la noche.

El tramo más delicado se espera desde la noche del viernes y hasta las primeras horas del sábado. En ese período, el AMBA queda bajo condiciones más severas, con posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados de lluvia importantes.

Alerta por tormentas: qué zonas pueden verse más afectadas

El área bajo mayor atención incluye a la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y sectores del este de la provincia de Buenos Aires. También se reportan advertencias para otras provincias, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa, aunque las condiciones más intensas se esperan en el este bonaerense y la región metropolitana.

El nivel naranja informado para parte de la jornada implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, capaces de generar inconvenientes en la circulación, caída de ramas, anegamientos temporarios y complicaciones en zonas con drenaje deficiente.

Por eso, quienes puedan evitar traslados durante la noche deberían hacerlo. En caso de tener que salir, se recomienda consultar el estado del tránsito, manejar con extrema precaución, evitar calles anegadas y no estacionar debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Cómo estará la temperatura durante el viernes

A pesar de la llegada de las lluvias, el viernes no será una jornada extremadamente fría. Las temperaturas se mantendrán dentro de valores templados para esta parte del invierno, con mínimas cercanas a los 13 o 14 grados y máximas que podrían ubicarse entre los 20 y 23 grados, según la zona del AMBA considerada.

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

Ese contraste entre aire templado, humedad elevada y avance de un frente inestable favorece el desarrollo de tormentas más organizadas, especialmente cuando las condiciones se potencian hacia la tarde y la noche. Por ese motivo, el hecho de que no haga demasiado frío no significa que el clima vaya a estar estable.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

Las malas condiciones podrían continuar durante la madrugada del sábado con lluvias y tormentas residuales. Sin embargo, los reportes anticipan una mejora progresiva durante la jornada, sobre todo a partir del mediodía, cuando disminuiría la nubosidad y el viento comenzaría a rotar, ayudando a estabilizar el tiempo en la región.

De todos modos, hasta que el sistema termine de desplazarse, la recomendación principal es mantenerse informado por los canales oficiales y prestar atención a nuevas actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de eventos puede modificar su intensidad y horario de impacto con pocas horas de diferencia.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas fuertes

Ante la posibilidad de tormentas intensas, es clave tomar medidas simples para reducir riesgos:

No sacar la basura , ya que puede tapar desagües y favorecer anegamientos.

Retirar objetos sueltos de balcones, patios y terrazas para evitar que sean arrastrados por el viento.

Evitar circular por calles inundadas o zonas con acumulación de agua.

Desconectar artefactos eléctricos si hay tormenta eléctrica intensa.

Permanecer lejos de ventanas, árboles, postes y cables durante el momento más fuerte del temporal.

No refugiarse bajo estructuras precarias ni permanecer al aire libre si hay actividad eléctrica.

Tormentas en el AMBA: qué tener en cuenta para las próximas horas

El dato central de la jornada es que las lluvias más fuertes llegarían entre la tarde y la noche, con mayor riesgo durante las últimas horas del viernes. La combinación de abundante caída de agua, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible granizo convierte al evento en uno de los momentos climáticos más relevantes de la semana para Buenos Aires.

Por eso, quienes viven o circulan por el AMBA deberían organizar sus actividades con anticipación, evitar traslados innecesarios en el horario de mayor intensidad y seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.