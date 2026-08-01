Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 4°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 1° para este 1 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 4°.
Viento: 26 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 5° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 5°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:13
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|9h 0m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 4°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:13 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 9h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 44 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|1°
|1°
|Este 23 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|1°
|1°
|Este 23 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|1°
|1°
|Este 23 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|2°
|2°
|Este 23 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|2°
|2°
|Este 25 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|2°
|2°
|Este 24 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|2°
|2°
|Este 23 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|2°
|2°
|Este 23 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|2°
|2°
|Este 22 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|2°
|2°
|Este 23 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|3°
|3°
|Este 23 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|3°
|3°
|Este 23 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|3°
|3°
|Este 26 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|4°
|4°
|Noreste 24 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|4°
|4°
|Este 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|3°
|3°
|Este 22 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|3°
|3°
|Este 21 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|2°
|2°
|Este 19 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|2°
|2°
|Este 22 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|3°
|3°
|Este 24 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|3°
|3°
|Este 23 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|3°
|3°
|Noreste 21 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|3°
|3°
|Noreste 22 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|3°
|3°
|Noreste 22 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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