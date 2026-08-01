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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 4°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 22 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Este 21 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noreste 21 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:13
Puesta del sol18:13
Horas de luz9h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:13 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 9h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 44 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 23 - 40 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 23 - 37 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 23 - 37 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 23 - 37 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 25 - 40 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 24 - 41 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 23 - 40 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 23 - 39 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 22 - 38 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Este 23 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noreste 24 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Este 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Este 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Este 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 22 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 24 - 40 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 23 - 40 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 21 - 37 km/h 0% Cubierto
23:00 Noreste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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