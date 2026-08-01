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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 25 - 51 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Norte 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 35 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:16 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 35 - 51 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 30 - 38 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 35 - 42 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Este 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Este 27 - 49 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Este 28 - 51 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Este 26 - 51 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Este 28 - 50 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noreste 25 - 51 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noreste 17 - 44 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 18 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Norte 11 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Noroeste 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Norte 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Norte 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Norte 14 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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